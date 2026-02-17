L’Italia ottiene un risultato positivo ai Giochi di Milano-Cortina 2026, grazie alla buona prova di Aaron Kostner nella combinata nordica. La sua performance gli permette di entrare tra i primi venti, recuperando diverse posizioni nel salto e nella gara di fondo. La strategia del doppio turno si rivela un elemento favorevole per il team-pursuit, mentre Giacomel decide di risparmiare energie in vista delle prossime competizioni.

PAGELLE ITALIA OLIMPIADI (martedì 17 febbraio). Aaron Kostner (combinata nordica), 6: migliore degli italiani, recupera 9 posizioni nel fondo e chiude tra i migliori 20. Un risultato mai banale nella combinata nordica. Samuel Costa (combinata nordica), 5,5: paga un salto negativo e non può più di tanto nel fondo, non andando oltre la 23ma posizione. Alessandro Pittin (combina nordica), 5,5: è stato l’unico italiano a vincere in Coppa del Mondo in questo sport ed a salire sul podio alle Olimpiadi, ormai 16 anni fa. Un’altra epoca. La storia non si cambia, ma oggi ha fatto fatica: anche nel fondo non riuscito a performare come suo solito. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Olimpiadi 2026, le pagelle dell’Italia: il doppio turno un vantaggio per il team-pursuit; Giacomel si risparmia

