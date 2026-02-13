Olimpiadi 2026 le pagelle dell’Italia | Giacomel in forma troppo presto Ghiotto abdica nel modo peggiore

La nazionale italiana di hockey su ghiaccio ha fatto il suo debutto alle Olimpiadi di Milano-Cortina, ma alcuni giocatori sono apparsi in ritardo di forma. Giacomel, ad esempio, si è presentato troppo presto in campo e ha mostrato segnali di stanchezza. Nel frattempo, Ghiotto ha deciso di lasciare il torneo nel modo peggiore, rinunciando senza combattere. Il primo giorno di competizione ha già portato qualche sorpresa e delusione tra gli azzurri.

PAGELLE ITALIA OLIMPIADI (venerdì 13 febbraio). Nazionale italiana maschile di hockey su ghiaccio, 7.5: gli azzurri stanno andando oltre ogni più rosea aspettativa. Sulla carta la Slovacchia sembrava una compagine fuori portata. Invece la selezione tricolore ci ha creduto sino in fondo, cedendo solo per 2-3 e sfiorando persino l'overtime. Davvero l'Italia sta facendo una figura più che dignitosa. Michela Moioli (snowboardcross), 8,5: sul volto aveva gli sfregi della tremenda caduta patita l'altroieri, con tre ore trascorse in ospedale a causa di un trauma facciale. Questa ragazza è stata più forte di tutto, anche del dolore e della sfortuna.