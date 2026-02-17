Olimpiadi 2026 | l’Arnas Garibaldi di Catania assicura assistenza sanitaria specialistica ad atleti e delegazioni

L’Arnas Garibaldi di Catania fornisce assistenza sanitaria specialistica agli atleti e alle delegazioni che partecipano alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, garantendo un supporto essenziale durante l’evento. La struttura ha allestito un team di medici e infermieri pronti a intervenire in caso di emergenza, con apparecchiature moderne e ambulanze dedicate. Questo impegno nasce dall’esigenza di assicurare la massima sicurezza a tutti i partecipanti, in un momento in cui la competizione sportiva si svolge in ambienti spesso molto affollati.

Catania al Cuore delle Olimpiadi: L'Arnas Garibaldi Assicura Assistenza Sanitaria di Eccellenza a Milano-Cortina 2026. L'Arnas Garibaldi di Catania ha portato il suo contributo specialistico alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, fornendo assistenza sanitaria a atleti e delegazioni internazionali. Un impegno che ha visto in campo la fisioterapista Laura Pedotti e l'operatrice infermieristica Grazia Toscano, integrate in team multidisciplinari e supportate da tecnologie diagnostiche all'avanguardia. Un Team Plurispecialistico in Azione. La partecipazione dell'Arnas Garibaldi non è stata un'iniziativa isolata, ma il risultato di una pianificazione accurata e di una risposta a bandi coordinati dall'Ospedale Niguarda di Milano.