Arnas Garibaldi alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 al servizio degli atleti

L’Arnas Garibaldi di Catania ha partecipato alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 per garantire assistenza medica agli atleti, portando in campo medici e infermieri specializzati. La loro presenza ha portato un supporto concreto durante gli eventi, con interventi di pronto soccorso e controlli sanitari. I professionisti dell’ospedale hanno lavorato nelle aree dedicate, affrontando emergenze e assicurando il benessere dei partecipanti.

Un’esperienza intensa, fatta di lavoro di squadra, competenze sanitarie e spirito olimpico. Anche l’Arnas Garibaldi di Catania ha preso parte alle attività di assistenza sanitaria delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, contribuendo con i propri professionisti alla gestione della salute degli atleti e delle delegazioni internazionali, programmando la partecipazione di una fisioterapista, la dottoressa Laura Pedotti, e un’operatrice infermieristica, la dott.ssa Grazia Toscano. Dal 29 gennaio, il personale selezionato attraverso i bandi coordinati dall’Ospedale Niguarda di Milano ha operato tra le piste di Bormio, i trampolini di Livigno e i principali palaghiaccio milanesi, lavorando in un contesto altamente specializzato.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

#Milano-Cortina 2026 || Durante le premiazioni delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, alcuni atleti si sono lamentati perché le medaglie si sono rotte o danneggiate subito dopo averle ricevute.

