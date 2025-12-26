Natale a Nesima 2025 all’Arnas Garibaldi di Catania si festeggia la vita

CATANIA (ITALPRESS) – Un pomeriggio intenso al Garibaldi-Nesima in occasione di “Natale a Nesima con i nati classe 2025”, appuntamento ormai simbolo di condivisione, umanità e senso di comunità. L’iniziativa, giunta alla ventiduesima edizione, unisce musica, animazione, strenne natalizie e profumi di dolci per una festa che ha visto protagonisti assoluti i bambini e le loro famiglie. Centinaia di carrozzine hanno sfilato tra applausi e sorrisi, regalando uno dei momenti più suggestivi del pomeriggio. Un’immagine capace di raccontare, meglio di qualsiasi parola, il significato profondo dell’iniziativa: festeggiare la nascita, la natalità e la vita. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

