Olimpiadi 2026 è una donna russa quella che ha portato il cartello con scritto ' Ucraina' alla cerimonia di apertura
Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, la squadra ucraina ha fatto il suo ingresso a San Siro accompagnata dalla standing ovation del pubblico presente allo stadio San Siro. Davanti alla portabandiera Yelyzaveta Sydorko, pattinatrice di short track, sfilava una donna completamente coperta da un cappotto argentato e con il viso celato dietro grandi occhiali neri che reggeva il cartello con scritto “Ucraina”. Si tratta di Anastasia Kucherova, una donna russa che vive a Milano da 14 anni. Un gesto semplice, quasi nascosto, carico però di un grande significato: “Ho scelto di rappresentare l’Ucraina, di essere portavoce dell’Ucraina, perché sostengo questo Paese sin dall’inizio del conflitto. 🔗 Leggi su Lapresse.it
L'incredibile storia del tongano Pita Taufatofua che torna alle Olimpiadi: sarà alla cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026 con un ruolo speciale
Pita Taufatofua torna alle Olimpiadi.
Antonella, ballerina alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2026: “È da novembre che proviamo, un’emozione enorme”
Antonella, la ballerina che ha aperto le Olimpiadi 2026 a Milano-Cortina, dice di aver provato un’emozione enorme.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Jutta Leerdam mostra l'intimo alle Olimpiadi e incassa una fortunaA Milano Cortina la campionessa olandese Jutta Leerdam trasforma il gesto virale con Nike in un milione di dollari: anche le lacrime sul podio diventano business ... corrieredellosport.it
Gli atleti africani alle Olimpiadi Invernali 2026 di Milano Cortina sono 15 ed è un record: storia di una presenza in continua crescitaIl numero degli atleti africani alle Olimpiadi Invernali 2026 - 15 - segna un nuovo record di partecipazione e certifica la presenza di una comunità sportiva ... vogue.it
OLIMPIADI | L'Italia delle nevi è donna: sei ori al femminile. E gli azzurri si godono il record di sempre. https://gazzettadelsud.it/p=2172243 facebook
Sesta atleta donna nella storia delle Olimpiadi Invernali a vincere i 3000m e i 5000m nello short track nella stessa edizione #MilanoCortina2026 #Olimpiadi #Olympics x.com