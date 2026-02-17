Olimpiadi 2026 è una donna russa quella che ha portato il cartello con scritto ' Ucraina' alla cerimonia di apertura

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, la squadra ucraina ha fatto il suo ingresso a San Siro accompagnata dalla standing ovation del pubblico presente allo stadio San Siro. Davanti alla portabandiera Yelyzaveta Sydorko, pattinatrice di short track, sfilava una donna completamente coperta da un cappotto argentato e con il viso celato dietro grandi occhiali neri che reggeva il cartello con scritto “Ucraina”. Si tratta di Anastasia Kucherova, una donna russa che vive a Milano da 14 anni. Un gesto semplice, quasi nascosto, carico però di un grande significato: “Ho scelto di rappresentare l’Ucraina, di essere portavoce dell’Ucraina, perché sostengo questo Paese sin dall’inizio del conflitto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

