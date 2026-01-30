Antonella ballerina alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2026 | È da novembre che proviamo un’emozione enorme

Antonella, la ballerina che ha aperto le Olimpiadi 2026 a Milano-Cortina, dice di aver provato un’emozione enorme. La ragazza di Castiglione d’Adda racconta che si allena da novembre e che il momento dell’apertura è stato un sogno che si realizza. La sua esibizione è stata il punto culminante di una notte lunga e piena di aspettative.

Castiglione d'Adda (Lodi), 30 gennaio 2026 – Da Castiglione D'Adda a Milano-Cortina a passo di danza. C'è anche un pezzo di Castiglione d'Adda nella Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026: tra i ballerini selezionati per lo show del 6 febbraio figura infatti Antonella Ferrari, 30 anni, danzatrice lodigiana scelta per uno degli eventi più seguiti e simbolici a livello globale. Venerdì sera 6 febbraio 2026, nello stadio milanese, Antonella salirà sul palco insieme a centinaia di artisti e danzatori, condividendo la scena con star internazionali come Mariah Carey, Laura Pausini, Matilda De Angelis e altri grandi nomi già annunciati.

