Ogni scarrafone è bello a mamma soja | le origini del modo di dire più famoso della Campania

"> C’è un proverbio che più di ogni altro racconta l’ironia e l’umanità di Napoli: “Ogni scarrafone è bello a mamma soja”. Tradotto: ogni scarafaggio è bello per sua madre. Un’immagine forte, quasi brutale. Eppure, dietro questa frase apparentemente graffiante, si nasconde una delle verità più universali sull’amore. Un proverbio antico, nato nel popolo. L’espressione affonda le radici nella tradizione orale napoletana, quando i proverbi non si scrivevano ma si tramandavano nei vicoli, nei mercati, nelle cucine di casa. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Vincenzo Ferrera si apre sulla perdita dei genitori, confessando quanto gli manchi poter ancora dire “mamma” o “papà”.

L’origine di un colore iconico della moda nasce da un incontro casuale a Barcellona.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Ogni scarrafone è bello a mamma sojaScopri il significato di Ogni scarrafone è bello a mamma soja, l’origine del proverbio napoletano e la sua diffusione nella cultura italiana. cronachedellacampania.it

Proverbi napoletani«Ogni scarrafone è bello a mamma soja» è uno dei proverbi più noti e onorati della tradizione popolare napoletana. Letteralmente significa ogni scarafaggio è bello agli occhi della sua mamma, ma il ... cronachedellacampania.it

Ok premesso che sono tutti belli.. e che ogni scarrafone è bello a mamma soja.. Ma voi ce lo avete, un Biro pasticcere facebook