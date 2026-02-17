Il giudice sportivo ha deciso di intervenire dopo i disordini scoppiati a San Siro, con Comolli e Chiellini che rischiano rispettivamente inibizione e multe pesanti. Oggi verranno prese le decisioni ufficiali, mentre si valuta anche la posizione di Ferri, l’interista coinvolto. Kalulu, invece, sarà sospeso per aver saltato una partita.

Sul referto dell’arbitro Federico La Penna di Roma c’è tutto. E se qualcosa dovesse essere sfuggito si potrà comunque fare affidamento anche sul rapporto degli ispettori federali. Quello che è accaduto nel tunnel verso gli spogliatoi, al termine del primo tempo di Inter-Juventus, è stato annotato in modo dettagliato dal direttore di gara, oggetto di gran parte delle proteste della dirigenza bianconera, e dai suoi collaboratori, per poi essere trasmesso al Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, che oggi intorno all’ora di pranzo si pronuncerà. Il caos che si è creato a San Siro avrà senza dubbio delle conseguenze, occorre solo capire chi e con quali rilievi è stato citato nel referto di gara, insomma chi, secondo quelli che sono i suoi riscontri, si sia reso colpevole di una violazione del Codice di Giustizia Sportiva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Oggi il giudice sportivo sul caos a San Siro: Comolli e Chiellini tra inibizione e multa salata

Giorgio Chiellini e Riccardo Comolli rischiano una lunga inibizione dopo l’episodio scoppiato nel tunnel di San Siro, dove la Juventus si è scagliata contro alcuni dirigenti dell’Inter.

Durante l'intervallo di Inter-Juventus, Comolli e Chiellini sono finiti al centro di un acceso scontro nel tunnel di San Siro, a causa di una discussione con l’arbitro Federico La Penna.

