Caos San Siro Juve furiosa nel tunnel | Comolli e Chiellini rischiano una lunga inibizione

Il veleno del Derby d’Italia non si esaurisce al triplice fischio, ma si propaga nei corridoi angusti di San Siro, dove la tensione agonistica è trascesa in un confronto dai toni scuri. Al centro della tempesta l’operato di Federico La Penna, reo di aver estratto un cartellino rosso ai danni di Pierre Kalulu per un contatto con Alessandro Bastoni apparso, ai più, come una palese simulazione del difensore nerazzurro. L’episodio, che ha alterato l’equilibrio tattico della sfida, ha innescato una reazione a catena che vede ora il vertice dirigenziale della Juventus sotto la lente della giustizia sportiva. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Durante l’intervallo della partita tra Juventus e Inter, Comolli e Chiellini sono stati coinvolti in un acceso scambio verbale con il direttore di gara La Penna, provocando un caos nel tunnel di San Siro.

Comolli e Chiellini rischiano sanzioni dopo aver protestato con veemenza contro l’arbitro, a causa dell’espulsione di Kalulu durante la partita tra Inter e Juventus.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Caos nel tunnel di S. Siro: cosa rischiano Comolli e Chiellini per l'aggressione verbale a La Penna; Inter-Juve e il caos nel tunnel di San Siro: cosa rischiano Spalletti, Comolli, Modesto e Chiellini; Inter-Juventus nel caos: l'arbitraggio scatena la furia dei bianconeri; Spalletti e Comolli furiosi, durissimo faccia a faccia con La Penna: cosa è successo in Inter-Juve.

Inter-Juventus, caos nel tunnel di San Siro: liti Spalletti-Marotta e Ferri-Modesto, rischio di sanzioni per Comolli e ChielliniDirigenti sotto la lente di giudice sportivo e ispettori federali. msn.com

Inter-Juve, minacce all’arbitro La Penna: denuncia alla Polizia Postale dopo il caos di San SiroInter-Juve, minacce all’arbitro La Penna: denuncia alla Polizia Postale dopo il caos di San Siro La bufera di Inter-Juve non si placa. Dopo le polemiche per l’espulsione di Kalulu e ... tuttojuve.com

DIRIGENZA A RISCHIO SQUALIFICA! Dopo il caos nel tunnel di San Siro, i dirigenti bianconeri Damien Comolli e Giorgio Chiellini sono a rischio squalifica Ora si aprono due possibili scenari: il referto arbitrale, con la squalifica che potrebbe arrivar - facebook.com facebook

Il caos nel tunnel di San Siro dopo l’espulsione di #Kalulu può costare caro alla #Juventus: le proteste di #Comolli e #Chiellini contro l’arbitro rischiano sanzioni, con due possibili vie, decisione immediata del Giudice Sportivo o indagine della Procura Fe x.com