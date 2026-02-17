Oggi Bastoni parlerà in conferenza stampa | cercherà di scrollarsi di dosso l’etichetta di simulatore ?
Alessandro Bastoni terrà una conferenza stampa oggi per chiarire le accuse di simulazione sollevate contro di lui. La dichiarazione arriva dopo le polemiche dei giorni scorsi legate a un episodio durante una partita di campionato. Bastoni si presenterà insieme a Cristian Chivu per annunciare la sfida di Champions League contro il Bodo.
Dopo il caos degli ultimi giorni, Alessandro Bastoni parlerà oggi in conferenza stampa al fianco di Chivu per presentare il match di Champions contro il Bodo. Scontate le domande che gli verranno poste. Bastoni, oggi la conferenza. Riporta SportMediaset: Il difensore nerazzurro, alle 17.15, sarà a fianco di Cristian Chivu nell’appuntamento Uefa in cui, di solito, si affrontano i temi della partita del giorno dopo – e che partita: si parla di playoff Champions – ma questa volta ci attendiamo grande spazio, almeno nelle prime domande, sui fatti del Derby d’Italia per buona pace dei giornalisti norvegesi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
L’Inter spegne le polemiche, oggi Bastoni parlerà in conferenza stampa
Alessandro Bastoni si prepara a parlare in conferenza stampa, dopo aver ricevuto numerose critiche sui social in seguito all’incidente di sabato sera.
Bastoni oggi in conferenza stampa: parlerà alla vigilia di Bodo Glimt Inter per chiudere il caso Kalulu. I retroscena
Bastoni terrà oggi una conferenza stampa per spiegare l’incidente con Kalulu, che ha provocato polemiche tra i tifosi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: La versione di Bastoni: dopo Inter-Juve, oggi da Bodo, il difensore tornerà a parlare; Marotta: Gogna mediatica smisurata, ma ha sbagliato; Perché l'Inter manderà proprio Bastoni a parlare in conferenza prima del Bodo, dopo il caso Kalulu; Si può parlare di calcio dopo la simulazione di Bastoni?.
Bastoni vuole mettere la parola fine a Inter-Juventus: oggi parlerà in conferenza stampaAlessandro Bastoni si è allenato insieme all'Inter sul campo sintetico proprio ieri per la prima volta in stagione con l'obiettivo di. tuttomercatoweb.com
Bastoni, colloquio con Chivu: sostegno dal tecnico e dalla squadra. E oggi parlerà in conferenzaIl difensore dell'Inter, alla vigilia del playoff contro il Bodo, parlerà in conferenza stampa per cercare di mettere la parola fine a Inter-Juve ... msn.com
"Tranquilli raga, oggi Bastoni va in conferenza per scusarsi con Kalulu" x.com
«SALA ROMPE IL SILENZIO: "BASTONI HA SBAGLIATO, MA CHI CRITICA OGGI SIMULAVA IERI!". IL SINDACO DIFENDE L'INTER E CHIAMA IL MILAN ALLO STILE: VOLATA SCUDETTO AI VELENI» #InterJuve #BeppeSala #Bastoni #Kalulu #Se facebook