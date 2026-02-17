L’Inter spegne le polemiche oggi Bastoni parlerà in conferenza stampa

Alessandro Bastoni si prepara a parlare in conferenza stampa, dopo aver ricevuto numerose critiche sui social in seguito all’incidente di sabato sera. La pressione intorno al difensore dell’Inter cresce da giorni, mentre i tifosi attendono una sua dichiarazione ufficiale prima della partita contro il BodøGlimt. Bastoni ha deciso di affrontare la situazione pubblicamente, sperando di mettere fine alle polemiche che si sono scatenate.

Alessandro Bastoni è pronto a parlare. Dopo giorni di polemiche e di attacchi social seguiti all’episodio di sabato sera, il difensore dell’Inter interverrà in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il BodøGlimt: un’occasione per affrontare pubblicamente la vicenda e provare a chiudere definitivamente il capitolo. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo del centrale nerazzurro è duplice: tutelare la propria reputazione e, allo stesso tempo, assumersi le responsabilità per quanto accaduto. L’intenzione è quella di mettere un punto e concentrarsi esclusivamente sul campo, tra l’impegno europeo in Norvegia e la successiva trasferta di campionato in Salento.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

