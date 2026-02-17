Oftebro nella storia | doppietta olimpica nella combinata nordica a Milano-Cortina 2026
Oftebro ha scritto la sua pagina nella storia olimpica vincendo due medaglie d’oro a Milano-Cortina 2026, grazie a una doppietta nella combinata nordica. La sua vittoria sul Large Hill, dopo aver già conquistato il primo posto sul Normal Hill, ha sorpreso gli appassionati di sport in tutto il mondo. Con questa impresa, il norvegese diventa il secondo atleta di sempre a conquistare entrambe le prove singole nello stesso evento olimpico.
Il norvegese conquista l’oro anche nella gara dal Large Hill dopo il successo sul Normal Hill: è il secondo atleta di sempre a vincere entrambe le prove individuali nella stessa edizione dei Giochi. Jens Luraas Oftebro entra nella storia della combinata nordica olimpica. A Milano-Cortina 2026 il 25enne norvegese completa una doppietta memorabile, conquistando la medaglia d’oro anche nella gara dal trampolino grande dopo il successo già ottenuto sul Normal Hill. È soltanto la seconda volta, da quando il programma olimpico prevede due prove individuali (introdotte nel 2002), che uno stesso atleta riesce a vincerle entrambe.🔗 Leggi su Sportface.it
Oftebro oro nella combinata nordica a Milano-Cortina 2026: Norvegia di nuovo sul tronoLa Norvegia conquista ancora una volta il podio nella combinata nordica a Lago di Tesero.
LIVE Combinata nordica, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Jens Luraas Oftebro prenota la doppietta!
