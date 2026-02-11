Oftebro oro nella combinata nordica a Milano-Cortina 2026 | Norvegia di nuovo sul trono

La Norvegia conquista ancora una volta il podio nella combinata nordica a Lago di Tesero. Jens Luraas Oftebro si impone sulla distanza dei 10 km, portando a casa l’oro olimpico. La gara si è svolta oggi sotto gli occhi di un pubblico appassionato, e il norvegese ha dimostrato di essere il più forte, lasciando indietro gli avversari italiani e degli altri paesi.

Il norvegese Jens Luraas Oftebro domina la 10 km di combinata nordica a Lago di Tesero e conquista l’oro olimpico. Argento a Lamparter, bronzo a Hirvonen. Buona rimonta degli azzurri. Dopo 28 anni di attesa, la Norvegia torna a festeggiare un oro olimpico individuale nella combinata nordica. A firmare l’impresa è Jens Luraas Oftebro, protagonista della Gundersen dal trampolino normale con 10 km di fondo ai Giochi di Milano-Cortina 2026. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Combinata nordica, Jens Luraas Oftebro vince in volata l’Individual Compact di Oberhof. Quattro azzurri nella top25 Nell'apertura della quinta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica, Jens Luraas Oftebro si è imposto in volata nell’Individual Compact di Oberhof. Combinata nordica: Aaron Kostner in top-5 dopo il fondo nella Mass Start di Ramsau. Guida Oftebro Il weekend di Coppa del Mondo di combinata nordica a Ramsau am Dachstein si apre con la Norvegia protagonista. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Oftebro fa sua la Gundersen di Seefeld, Costa 17/o. Dominio Hagen al femminile, Pinzani è 19/a; Franzoni, subito un acuto alla Stelvio! È secondo nella prima prova di discesa; Combinata nordica, Olimpiadi 2026: la guida alla Gundersen NH/10 km, storia, attualità, medaglie; Ghedina: L'Italia può stupire in discesa, di Cortina ho un ricordo splendido. Combinata nordica, Jens Luraas Oftebro rimonta nel fondo e trionfa alle Olimpiadi. Costa a ridosso della top10Jens Luraas Oftebro conferma lo status di miglior fondista del circuito e rispetta il pronostico della vigilia, vincendo la gara individuale di combinata ... oasport.it LIVE Combinata nordica, Gundersen trampolino piccolo Olimpiadi in DIRETTA: Oftebro vince una gara durissima, che Costa!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude la Diretta LIVE della prima gara del programma di Combinata Nordica alle Olimpiadi di Milano Cortina ... oasport.it Jutta Leerdam, oro olimpico a Milano-Cortina #fblifestyle - facebook.com facebook Laegreid dopo il bronzo nel biathlon a Milano-Cortina confessa: "Ho tradito la donna che amo" x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.