LIVE Combinata nordica Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Jens Luraas Oftebro prenota la doppietta!

Jens Luraas Oftebro ha conquistato due medaglie nella combinata nordica ai Giochi di Parigi 2024, a causa di una prestazione eccezionale sulla neve fresca. La sua vittoria si è decisa in una gara intensa, in cui ha dimostrato grande determinazione e velocità. Alle 13:45 si svolge una fase cruciale dello sci di fondo, con almeno sette atleti pronti a contendere i tre posti sul podio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:48 E allora, ci aspetta un grandissimo segmento di Sci di fondo alle 13;45 con almeno 7 atleti che si giocheranno i tre posti sul podio. Per la vittoria, Johannes LAMPARTER (con credenziali scarsine) e Jens Luraas OFTEBRO. Un saluto sportivo, a dopo! 10:47 CLASSIFICA GUNDERSEN LH10km Milano Cortina 2026: YAMAMOTO Ryota (JPN) – 136.5 pt – 0:00. LAMPARTER Johannes (AUT) – 136.0 pt – +0:08. SKOGLUND Andreas (NOR) – 132.0 pt – +0:16. RETTENEGGER Thomas (AUT) – 137.0 pt – +0:18. OFTEBRO Jens Luraas (NOR) – 132.5 pt – +0:22. ILVES Kristjan (EST) – 137.0 pt – +0:24. 🔗 Leggi su Oasport.it

Combinata nordica, Jens Luraas Oftebro rimonta nel fondo e trionfa alle Olimpiadi. Costa a ridosso della top10

Jens Luraas Oftebro ha vinto la gara di combinata nordica ai Giochi di Milano Cortina 2026.

Combinata nordica: Jens Luraas Oftebro guida la Mass Start di Seefeld. Super Pittin, è nono

Jens Luraas Oftebro prende il comando nella Mass Start di Seefeld, valida per la Coppa del Mondo di combinata nordica.

