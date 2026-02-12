Offendeva e sputava addosso alla compagna | quarantenne ai domiciliari a Benevento

La Polizia di Benevento ha arrestato un uomo di 40 anni che, negli ultimi tempi, avrebbe maltrattato e offeso ripetutamente la sua ex compagna. Ieri sera, i agenti hanno eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari emessa dal giudice, dopo aver raccolto prove di comportamenti violenti e intimidatori. La donna avrebbe subito sputi e insulti, e ora l’uomo si trova sotto stretta osservazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Nella serata di ieri la Polizia di Stato di Benevento ha dato esecuzione a un'ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un quarantenne del capoluogo, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti aggravati nei confronti della ex compagna, anche alla luce delle recenti modifiche normative introdotte con la legge sul femminicidio. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, al termine delle indagini condotte dalla Squadra Mobile.

