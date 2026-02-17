Oddo Psi | La candidatura di La Vardera un regalo al centrodestra

Ismaele La Vardera ha annunciato la sua candidatura alla presidenza della Regione durante una convention, una mossa che, secondo Oddo del Psi, favorisce il centrodestra. La decisione del giornalista e influencer ha suscitato reazioni diverse tra gli osservatori, molti dei quali considerano questa scelta un elemento che rafforza le posizioni dei partiti di destra nella corsa elettorale. La presentazione pubblica si è svolta davanti a un pubblico di sostenitori e ha attirato l’attenzione dei media locali.

"Ismaele la Vardera in una convention ha annunciato la sua candidatura alla Presidenza della Regione. Dice di avere fretta perché avrebbe certezza sul voto anticipato, non la penso come lui al riguardo", cosi si esprime il vice segretario nazionale del Psi, Nino Oddo. "Gli do atto però - continua Oddo - che in un anno ha fatto un grande lavoro, soprattutto mediatico; denunciando i tanti limiti di questo governo. Questo gli ha fatto conquistare consensi, molti dei quali drenati a Cateno De Luca, con il quale peraltro aveva militato precedentemente, che lo stesso lavoro aveva fatto 5 anni fa, se va da solo alle elezioni regionali del 2027 può avere un buon risultato.