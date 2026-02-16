La candidatura di La Vardera alla presidenza della Regione +Europa auspica una soluzione unitaria per il centrosinistra

Ismaele La Vardera ha annunciato la sua candidatura alla presidenza della Regione durante una convention a Palermo, attirando l’attenzione di +Europa. La riunione ha visto la partecipazione di diversi esponenti politici, che hanno discusso di un possibile fronte unito nel centrosinistra per le prossime elezioni. La Vardera ha sottolineato l’importanza di unire le forze per affrontare le sfide della regione.

Secondo il segretario nazionale Riccardo Magi, che segue con "attenzione" ciò che accade in Sicilia, il leader di Controcorrente, "in un contesto regionale complesso e degradato, esprime la voglia di cambiamento" “La convention organizzata da Ismaele La Vardera a Palermo, che ha annunciato la sua disponibilità a candidarsi alla presidenza della Regione, rappresenta un momento di confronto politico che +Europa osserva con attenzione. Seguiamo con interesse ciò che accade in Sicilia, dove la voce di Ismaele La Vardera, in un contesto regionale complesso e degradato, esprime la voglia di cambiamento".🔗 Leggi su Palermotoday.it La Vardera annuncia la candidatura alla presidenza della Regione Siciliana Ismaele La Vardera ha deciso di candidarsi alla presidenza della Regione Sicilia dopo aver visitato diversi territori dell’isola e ascoltato le richieste dei cittadini. La sfida di La Vardera alla guida della Regione, il centrosinistra invoca l'unità: "Solo insieme si vince" Ismaele La Vardera ha annunciato la sua candidatura alla presidenza della Regione Siciliana durante la convention alle Officine Sandron, portando alla luce le tensioni nel centrosinistra. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La candidatura, senza Terni, di Perugia a città dello sport è uno schiaffo; La Città metropolitana di Roma Capitale avvia il percorso per la candidatura alla Global Network of Learning Cities; La candidatura a capitale europea non sia un promo elettorale; La sfida di La Vardera alla guida della Regione, il centrosinistra invoca l'unità: Solo insieme si vince. Magi (+Europa): Guardiamo con attenzione alla candidatura di La VarderaPALERMO – La convention organizzata da Ismaele La Vardera a Palermo, che ha annunciato la sua disponibilità a candidarsi alla Presidenza della Regione, rappresenta un momento di confronto politico ch ... livesicilia.it La Vardera: Mi candido alla presidenza della Regione sicilianaSICILIA – Sì, mi sono candidato alla presidenza della Regione siciliana. Oggi non festeggiamo solo un anno ma lanciamo storie, volti e proposte per una Sicilia che va Controcorrente . L’annuncio è a ... tempostretto.it Regionali Sicilia, Magi (+Europa): "guardiamo con attenzione alla candidatura di La Vardera" - facebook.com facebook Sabato 14 febbraio presso le Officine Sandron di Palermo, in occasione del primo anniversario della nascita del partito Contro Corrente, il leader Ismaele La Vardera ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alla presidenza della Regione Siciliana, pres x.com