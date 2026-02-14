La Vardera annuncia la candidatura alla presidenza della Regione Siciliana

Ismaele La Vardera ha deciso di candidarsi alla presidenza della Regione Sicilia dopo aver visitato diversi territori dell’isola e ascoltato le richieste dei cittadini. In un discorso a Palermo, il deputato regionale di Controcorrente ha annunciato ufficialmente la sua corsa, promettendo di portare nuove idee e di affrontare i problemi concreti delle comunità locali. La sua scelta nasce anche dalla frustrazione di molti siciliani per le promesse non mantenute dai politici in passato.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’annuncio ufficiale a Palermo. Il deputato regionale di Controcorrente, Ismaele La Vardera, ha ufficializzato la propria candidatura alla presidenza della Regione Siciliana in vista delle elezioni previste il prossimo anno. L’annuncio è arrivato a Palermo, nel corso di un’iniziativa organizzata per celebrare il primo anniversario dalla nascita del movimento. “ Oggi lanciamo una sfida fatta di contenuti e di proposte concrete ”, ha dichiarato il parlamentare, sottolineando la volontà di costruire un’alternativa credibile all’attuale scenario politico. Una sfida alla “vecchia politica”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - La Vardera annuncia la candidatura alla presidenza della Regione Siciliana Ismaele La Vardera rompe gli indugi: "Sì, mi candido ufficialmente alla presidenza della Regione Siciliana" Ismaele La Vardera ha deciso di candidarsi ufficialmente alla presidenza della Regione Siciliana, dopo aver annunciato la sua scelta durante un evento alle Officine Sandron. Il post di Manlio Messina: «Se riproponete Schifani alla Presidenza della Regione siciliana mi candiderò contro» Manlio Messina, ex assessore regionale e figura di rilievo di Fratelli d’Italia in Sicilia, ha annunciato su social che si candiderà contro Schifani alla Presidenza della Regione se verrà riproposto come candidato. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Civico, Tac nuova e abbandonata: manca il personale specializzato; Elezioni in avvicinamento: prosegue la campagna acquisti tra i partiti; A Messina è il giorno dell’annuncio di Basile. E il dibattito inizia a infuocarsi. La Vardera si candida alla presidenza della Regione: «Sfida titanica alla vecchia politica»Il deputato regionale di Controcorrente, Ismaele La Vardera, annuncia la propria candidatura alla presidenza della Regione Siciliana. meridionews.it La Vardera in campo: Mi candido presidente della Regione VIDEOPALERMO – Una giornata di festa per tutti i tesserati di Controcorrente, che alle Officine Sandron, festeggia il primo anno della fondazione e lo fa presentando le prime dieci proposte dei ... livesicilia.it A dirlo è il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, commentando il ritorno alla normalità, da lunedì, sul fronte dell'approvvigionamento idrico nel capoluogo siciliano facebook Sarà operativa dal 17 febbraio la piattaforma della #RegioneSiciliana per presentare le istanze e accedere ai contributi straordinari destinati alle attività economiche danneggiate dal #cicloneHarry e alle aziende di #Niscemi. Leggi regione.sicilia.it/la-regi x.com