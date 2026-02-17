Ocse l’italiano Scarpetta nominato nuovo capo economista
Stefano Scarpetta, economista italiano, è stato scelto dall’Ocse come nuovo capo economista per le sue competenze e l’esperienza nel settore. La decisione arriva in un momento in cui l’organizzazione intende rafforzare le analisi sulle ripercussioni delle politiche economiche globali. Scarpetta prenderà ufficialmente servizio a partire dal primo aprile.
L’italiano Stefano Scarpetta è stato nominato capo economista dell’ Ocse e assumerà le sue funzioni dall’1 aprile. L’ha comunicato la stessa Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, precisando che Scarpetta gode di «una reputazione internazionale eccezionale come economista di spicco, costruita in oltre tre decenni di servizio». Dal 2013 ha guidato la direzione Ocse per l’Occupazione, il lavoro e gli affari sociali. Ha inoltre ricoperto il ruolo di sous-sherpa per il G7 e il G20 su questioni di politiche occupazionali e sociali. Guiderà il dipartimento di Economia nella realizzazione di analisi basate su prove e consulenze. 🔗 Leggi su Lettera43.it
