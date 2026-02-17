Obesità e salute del cuore 550 mln di risparmi in 2 anni con terapie efficaci

Un nuovo studio rivela che l’obesità causa un incremento dei rischi cardiovascolari, portando a spese sanitarie che superano i 2 miliardi di euro all’anno. In cinque anni, oltre 1,4 milioni di persone sono state ricoverate per problemi legati al cuore e ai vasi sanguigni. Se si adottassero terapie più efficaci, si potrebbero risparmiare circa 550 milioni di euro in due anni. Un esempio concreto è l’uso di farmaci innovativi che riducono gli eventi cardiaci maggiori, come infarti e ictus, migliorando la qualità di vita dei pazienti.

ROMA (ITALPRESS) – Con oltre 1,4 milioni di pazienti ospedalizzati in 5 anni e una spesa media annua di 2 miliardi di euro, gli Eventi Cardiovascolari Avversi Maggiori (MACE) si confermano tra le sfide più urgenti per la salute pubblica e la sostenibilità del sistema sanitario. Strettamente correlati all'obesità di cui rappresentano la complicanza principale e più grave i MACE determinano un progressivo aumento dei ricoveri nel tempo e costi sanitari elevati, costituendo la quota più rilevante dei costi diretti collegati all'obesità. L'impiego di trattamenti farmacologici in grado di ridurre i MACE nelle persone con obesità combinato con interventi sullo stile di vita, può generare un impatto economico significativo per l'intero sistema, con un risparmio stimato di 550 milioni di euro in due anni.