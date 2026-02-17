Uno studio rivela che trattare efficacemente l’obesità può portare a risparmi fino a 550 milioni di euro in due anni. La causa di questa possibile riduzione dei costi deriva dalla diminuzione degli eventi cardiovascolari gravi, che ogni anno coinvolgono oltre 1,4 milioni di pazienti ospedalizzati in Italia. Questi pazienti, che spesso si sono sottoposti a interventi costosi, contribuiscono a una spesa sanitaria di circa 2 miliardi di euro ogni anno, evidenziando la pressione che questa condizione esercita sul sistema sanitario.

Roma, 17 feb. (Adnkronos Salute) - Con oltre 1,4 milioni di pazienti ospedalizzati in 5 anni e una spesa media annua di 2 miliardi di euro, gli eventi cardiovascolari avversi maggiori (Mace) si confermano tra le sfide più urgenti per la salute pubblica e la sostenibilità del sistema sanitario. Strettamente correlati all'obesità - di cui rappresentano la complicanza principale e più grave - i Mace determinano un progressivo aumento dei ricoveri nel tempo e costi sanitari elevati, costituendo la quota più rilevante dei costi diretti collegati all'obesità. L'impiego di trattamenti farmacologici in grado di ridurre i Mace nelle persone con obesità, combinato con interventi sullo stile di vita, può generare un impatto economico significativo per l'intero sistema, con un risparmio stimato di 550 milioni di euro in 2 anni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Obesità e cuore, studio 'fino a 550 mln di risparmi in 2 anni con terapie efficaci'

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.