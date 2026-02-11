Salute Patruno Sidapa | Terapie innovative efficaci per eczema cronico delle mani

L’eczema cronico delle mani colpisce molti lavoratori e non solo. Patruno della Sidapa spiega che questa malattia può compromettere non solo la salute, ma anche il lavoro e la vita quotidiana. Ora si cercano terapie più efficaci e innovative per alleviare questa condizione che, spesso, si rivela difficile da curare.

Roma, 11 feb. (Adnkronos Salute) - "L'eczema cronico delle mani rappresenta un'importante malattia professionale che impatta notevolmente sulla qualità della vita dei pazienti, investendo non solo la sfera emozionale e psicologica, ma anche la produttività lavorativa, con conseguenze importanti anche di tipo economico". Così Cataldo Patruno, presidente SIDAPA-Società italiana dermatologia allergologica professionale e ambientale, illustra i risultati di alcuni studi recentemente pubblicati da SIDAPA, in occasione della campagna di informazione e sensibilizzazione 'Prendi in mano la tua vita, promossa da LEO Pharma con il patrocinio dell'associazione pazienti Andea e delle società scientifiche SIDAPA e SIDeMAST-Società italiana di dermatologia medica, chirurgica, estetica e di malattie sessualmente trasmesse.

