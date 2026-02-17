Nuovo trapianto urgente per bimbo di due anni | indagini sull’organo fallace e ricerca di centri specialistici in Europa

Un bambino di due anni, operato al cuore a Napoli il 23 dicembre, rischia la vita a causa di un organo che ha fallito. Le autorità stanno indagando sull’origine del problema e cercano centri specializzati in Europa per un nuovo trapianto urgente. La famiglia aspetta risposte e un’operazione che possa salvarlo.

La Speranza Agli Spetti per il Piccolo Trapiantato: Indagini e Ricerca di un Nuovo Cuore. La vita di un bambino di due anni, operato al cuore a Napoli lo scorso 23 dicembre, è appesa a un filo. Dopo aver ricevuto un organo risultato danneggiato, il piccolo è in attesa di un nuovo trapianto mentre le autorità indagano sulle cause del problema e la famiglia si rivolge a centri specializzati in Europa. Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha espresso preoccupazione e ha assicurato che la vicenda sarà chiarita. Un Intervento Sottoposto a Scrutinio. Il bambino, affetto da una grave cardiopatia dilatativa, era stato sottoposto a trapianto cardiaco con l’aspettativa di un miglioramento delle sue condizioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

Napoli piange il fallimento del trapianto di cuore su un bambino di 2 anni.

Questa mattina a Napoli si stava per eseguire un trapianto di cuore su un bambino di soli 2 anni, ma l’intervento è stato subito bloccato.

