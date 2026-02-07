Napoli trapianto cuore bimbo di 2 anni | organo arrivato carbonizzato intervento impossibilitato

Questa mattina a Napoli si stava per eseguire un trapianto di cuore su un bambino di soli 2 anni, ma l’intervento è stato subito bloccato. L’organo, arrivato dall’ospedale di Roma, era in condizioni inaccettabili: carbonizzato e inutilizzabile. Sembrerebbe che ci sia stato un errore durante il trasporto, che ha compromesso tutto e impedito al team medico di procedere con l’operazione. La famiglia del bambino attende ancora notizie, mentre le autorità stanno verificando cosa sia successo esattamente.

Sembrerebbe che ci sia stato un errore durante il trasporto, il quale avrebbe compromesso l'operazione. Sono attualmente in corso tre inchieste La notizia di un cuore nuovo era finalmente giunta, proveniente da Bolzano e diretto a Napoli, portando con sé la speranza di una vita diversa per un bambino di 2 anni in attesa di un trapianto di cuore. Era il 23 dicembre, e tutto sembrava pronto per una storia dal sapore natalizio: l'ospedale Monaldi era operativo, l'équipe medica già in sala, e il donatore era un bimbo di 4 anni deceduto pochi giorni prima in Val Venosta. Tuttavia, all'arrivo dell'organo, qualcosa è andato storto.

