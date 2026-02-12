Napoli trapianto fallito a un bimbo di 2 anni | indagini sull’organo leso e corsa per un nuovo cuore

Napoli piange il fallimento del trapianto di cuore su un bambino di 2 anni. Tommaso, che aveva appena ricevuto l’organo, sta ora lottando per la vita mentre i medici cercano di capire cosa sia andato storto e di trovare un nuovo cuore il prima possibile. La corsa contro il tempo resta aperta.

Napoli, l'Angoscia per Tommaso: Un Trapianto Fallito e una Corsa Contro il Tempo. Napoli è in apprensione per Tommaso, un bambino di due anni che ha subito un trapianto di cuore fallito all'ospedale Monaldi. L'intervento, necessario a causa di una grave cardiomiopatia, è stato compromesso da un organo giunto da Bolzano in condizioni non ottimali, aprendo un'indagine giudiziaria e riaccendendo il dibattito sulla sicurezza e l'efficacia dei trapianti. La famiglia del piccolo attende ora un nuovo cuore compatibile, in una situazione di estrema urgenza. Una Speranza Infranta: La Storia di Tommaso. Tommaso, affetto da cardiomiopatia dilatativa diagnosticata quando aveva solo quattro mesi, era stato sottoposto al trapianto il 23 dicembre 2025.

