Nuovo canile comunale di Foggia lavori verso la conclusione | apertura prevista in primavera

Nella mattina di ieri si è svolto un sopralluogo presso il cantiere del nuovo canile comunale di Foggia, situato nell’area Quadrone delle Vigne. I lavori, finanziati tramite il PNRR, sono in fase di avanzamento e l’apertura è prevista per la primavera. L’intervento prevede il recupero e la rifunzionalizzazione di un’area produttiva, con l’obiettivo di migliorare i servizi per gli animali e la comunità locale.

Sopralluogo degli assessori Mendolicchio e Galasso nel cantiere in località Quadrone delle Vigne dove sorgeranno il nuovo canile sanitario e il canile rifugio comunale: "Un progetto strategico per animali, città e ambiente" Sopralluogo tecnico nella mattina di ieri presso il cantiere Pnrr destinato al recupero e la rifunzionalizzazione dell'ex area produttiva comunale in località Quadrone delle Vigne, destinata alla realizzazione del nuovo Canile Sanitario e Canile Rifugio comunale, una delle opere più rilevanti e simboliche finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sul territorio cittadino.

