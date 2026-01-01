Influenza | 330mila dosi di vaccino somministrate i dati dei ricoveri in ospedale
In Liguria, la campagna di vaccinazione antinfluenzale continua con circa 330 mila dosi somministrate finora. La somministrazione, gratuita e aperta a tutta la popolazione senza distinzione di età o categoria, mira a proteggere la salute pubblica.
Prosegue la campagna di vaccinazione antinfluenzale in Liguria, dove i vaccini somministrati gratuiti per tutta la popolazione, senza distinzioni di età o categoria, sono circa 330.000, 2 mila quelli effettuati nell’ultima settimana. Un dato che supera già il numero di dosi somministrate al. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
I ricoveri in ospedale di pazienti con influenza sono stati 272 di cui 94 vaccinati e 178 non vaccinati. Bassetti: "Sostegno straordinario della campagna vaccinale regionale" - facebook.com facebook
