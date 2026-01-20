Al via i lavori per la ciclabile a San Paolo | divieti di sosta strade chiuse e quanto dureranno

Sono iniziati i lavori per la realizzazione della ciclabile tra le stazioni San Paolo e Colombo. Durante le attività, sono stati istituiti divieti di sosta, chiusure temporanee delle strade e un limite di velocità di 30 kmh. Le modifiche alla viabilità dureranno fino al completamento dei lavori, previsto nel rispetto dei tempi stabiliti.

