M5 a Monza le nuove date Entro marzo il via alla gara La fine dei lavori nel 2033

Entro marzo del 2026 il lancio della gara d'appalto, entro la fine dello stesso anno l'aggiudicazione. Poi, nel giro di pochi mesi, il via ai lavori che si protrarranno fino al 2033. Questo il cronoprogramma ipotizzato per la realizzazione del prolungamento della Metropolitana 5 dall'attuale capolinea di Bignami fino a Monza. Un cronoprogramma portato in dote dall'aggiornamento del progetto definitivo approvato dalla Giunta comunale milanese insieme alla nuova convenzione tra tutti gli enti coinvolti nell'opera: Stato, Regione Lombardia, Comuni di Milano, Monza, Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo.

