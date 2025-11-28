Università palermitana a Wellington per il 75° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Nuova Zelanda

Giulia Sajeva, ricercatrice di Filosofia politica del dipartimento Culture e Società dell'Università degli Studi di Palermo, ha partecipato all’evento internazionale "From Rome to Wellington: 75 Years of Friendship and Global Cooperation", organizzato in occasione del 75° anniversario delle. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

