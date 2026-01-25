Usa | mezzo milione di persone senza elettricità e 10mila voli cancellati causa tempesta

Washington, 25 gen. (Adnkronos) – Oltre 500.000 persone negli Stati Uniti sono senza elettricità a causa di una tempesta che ha causato la cancellazione di circa 10.000 voli. L’evento meteorologico ha avuto un impatto significativo sulle infrastrutture e sui trasporti, evidenziando la crescente vulnerabilità alle condizioni climatiche estreme. La situazione resta monitorata mentre si attendono aggiornamenti sulle ripercussioni e sugli interventi di emergenza in corso.

Washington, 25 gen. (Adnkronos) - Oltre 500.000 passeggeri negli Stati Uniti senza elettricità e si prevede che oggi più di 9.600 voli saranno cancellati in vista di una mostruosa tempesta invernale che minaccia di paralizzare gli stati orientali del Paese con forti nevicate. I meteorologi hanno previsto che neve, nevischio, pioggia gelata e temperature pericolosamente rigide colpiranno i due terzi orientali del Paese oggi e per tutta la settimana. Definendo le tempeste "storiche", ieri il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha approvato le lo stato di emergenza federale per gli stati della Carolina del Sud, Virginia, Tennessee, Georgia, Carolina del Nord, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Indiana e Virginia Occidentale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Tempesta di neve si abbatte sugli USA: temperature fino a -46, in 300mila senza elettricità e voli cancellatiUna forte tempesta di neve e gelo si sta abbattendo sugli Stati Uniti, con temperature che raggiungono fino a -46°C.

