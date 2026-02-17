Nuova perturbazione a metà settimana con pioggia neve e vento forte | le previsioni meteo di Giuliacci

Giulio Giuliacci annuncia che una nuova perturbazione arriverà mercoledì 19 febbraio, portando pioggia, neve e venti intensi. La causa è il passaggio di un fronte atmosferico che si muove dall’Europa centrale verso l’Italia. La perturbazione si farà sentire soprattutto al Nord e sulle zone montuose, dove sono previsti accumuli di neve significativi. Giuliacci avverte che il maltempo potrebbe causare disagi e interruzioni nelle strade.

Dopo una breve tregua dal ciclone Oriana, che si allontanerà dall'Italia, giovedì 19 febbraio arriverà una nuova perturbazione con piogge, neve e vento forte. Lo ha detto a Fanpage.it il meteorologo Mario Giuliacci: "Il rischio frane resta immutato".