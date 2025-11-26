Pioggia e raffiche di vento nelle Marche | c’è una nuova allerta meteo Le previsioni sulla neve

Ancona, 26 novembre 2025 - Una nuova perturbazione sta per interessare le Marche, scatta una nuova allerta meteo. La Protezione Civile ha emesso per la giornata di giovedì un’allerta gialla per rischio idrogeologico sull’intero territorio, vento e mareggiate lungo tutta la costa. “Il sistema barico (ovvero la configurazione specifica di aree di alta e bassa pressione atmosferica in un dato momento, ndr) in arrivo dal basso Adriatico — si legge — determinerà precipitazioni diffuse, venti tesi e mare mosso, con possibili mareggiate sulle zone costiere più esposte”. Nuova ondata di maltempo in Emilia Romagna con freddo, vento e neve. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

