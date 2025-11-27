Nuoto Domina e Nannucci conquistano il podio dei 400 stile del Nico Sapio

Lanazione.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prato, 27 novembre 2025 – Nei giorni scorsi, in Liguria, si è conclusa la cinquantunesima edizione del “Trofeo Nico Sapio”, che vede sfidarsi a cadenza annuale i migliori nuotatori e le migliori nuotatrici d'Italia. E Prato ha portato idealmente a casa due medaglie, entrambe nei 400 stile. Partendo da Lucrezia Domina, che ha conquistato la medaglia d'argento alle spalle di Anna Chiara Mascolo (la quale ha partecipato alle Olimpiadi di Tokyo svoltesi nel 2021). Un piazzamento che testimonia la crescita tecnica della nuotatrice di Prato classe 2008, ex-Futura ed ex-Azzurra, per una carriera che sta proseguendo tra piazzamenti di vertice e medaglie con l'H. 🔗 Leggi su Lanazione.it

nuoto domina e nannucci conquistano il podio dei 400 stile del nico sapio

© Lanazione.it - Nuoto, Domina e Nannucci conquistano il podio dei 400 stile del "Nico Sapio"

Approfondisci con queste news

nuoto domina nannucci conquistanoNuoto, Domina e Nannucci conquistano il podio dei 400 stile del "Nico Sapio" - Le nuotatrici pratesi Lucrezia Domina e Bianca Nannucci hanno conquistato rispettivamente un argento ed un bronzo nei 400 stile nell'ambito del "Trofeo Nico Sapio", che ha visto sfidarsi a Genova le m ... Da lanazione.it

Nuoto, la pratese Domina selezionata per il "Multination camp" nei Paesi Bassi - E' reduce da un'estate indimenticabile, che l'ha vista vincere l'oro nella staffetta 4X200 stile insieme alle compagne di Nazionale agli Europei giovanili in Slovacchia. lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Nuoto Domina Nannucci Conquistano