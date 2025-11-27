Nuoto Domina e Nannucci conquistano il podio dei 400 stile del Nico Sapio
Prato, 27 novembre 2025 – Nei giorni scorsi, in Liguria, si è conclusa la cinquantunesima edizione del “Trofeo Nico Sapio”, che vede sfidarsi a cadenza annuale i migliori nuotatori e le migliori nuotatrici d'Italia. E Prato ha portato idealmente a casa due medaglie, entrambe nei 400 stile. Partendo da Lucrezia Domina, che ha conquistato la medaglia d'argento alle spalle di Anna Chiara Mascolo (la quale ha partecipato alle Olimpiadi di Tokyo svoltesi nel 2021). Un piazzamento che testimonia la crescita tecnica della nuotatrice di Prato classe 2008, ex-Futura ed ex-Azzurra, per una carriera che sta proseguendo tra piazzamenti di vertice e medaglie con l'H. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
Non sappiamo se Dominate the Water - il format di gare di nuoto in mare - sarà il futuro imprenditoriale e di vita di Gregorio Paltrinieri, ma quel che è certo è che il ragazzo di Carpi diventato campione e uomo sta iniziando a pensare anche al proprio futuro fuor - facebook.com Vai su Facebook
Nuoto, Domina e Nannucci conquistano il podio dei 400 stile del "Nico Sapio" - Le nuotatrici pratesi Lucrezia Domina e Bianca Nannucci hanno conquistato rispettivamente un argento ed un bronzo nei 400 stile nell'ambito del "Trofeo Nico Sapio", che ha visto sfidarsi a Genova le m ... Da lanazione.it
Nuoto, la pratese Domina selezionata per il "Multination camp" nei Paesi Bassi - E' reduce da un'estate indimenticabile, che l'ha vista vincere l'oro nella staffetta 4X200 stile insieme alle compagne di Nazionale agli Europei giovanili in Slovacchia. lanazione.it scrive