Nuoto artistico | atleta riccionese selezionata per il primo collegiale della Nazionale Giovanile

La giovane atleta Amelia Cecchini, originaria di Riccione, è stata scelta dalla Nazionale Italiana di nuoto artistico per partecipare al primo collegiale della stagione. L’evento si tiene a Savona e durerà fino all’11 febbraio. La Polisportiva Riccione festeggia questa convocazione, che segna un passo importante per la carriera della promessa del nuoto.

Una grande soddisfazione per tutto il movimento locale e per la società, che vede riconosciuto il duro lavoro e la dedizione di Amelia Una grande soddisfazione per tutto il movimento locale e per la società, che vede riconosciuto il duro lavoro e la dedizione di Amelia, distinta per le sue capacità tecniche e la sua passione per il nuoto artistico. La convocazione rappresenta un importante passo avanti nel percorso sportivo di Amelia, che avrà l’opportunità di allenarsi con le migliori atlete della nazionale e di confrontarsi con nuovi stimoli e sfide, fondamentali per la sua crescita agonistica e personale.🔗 Leggi su Riminitoday.it

