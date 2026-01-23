Un cedimento del terreno sulla strada statale Santa Cristina, al chilometro 16 di Moschiano, ha causato uno smottamento e rallentamenti alla viabilità. La situazione richiede attenzione e interventi per garantire la sicurezza degli automobilisti e ripristinare presto la normale circolazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Uno smottamento si è verificato a Moschiano, al chilometro 16 della strada statale conosciuta come Santa Cristina. Il movimento franoso, contenuto dalle reti di protezione anticaduta, ha comunque interessato parzialmente la carreggiata, rendendo necessario un intervento sulla viabilità. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i militari della Compagnia dei Carabinieri di Baiano, che stanno garantendo la sicurezza e regolando il traffico. La circolazione procede al momento a senso unico alternato, senza particolari disagi per gli automobilisti. 1 di 2 L'articolo FOTO Cedimento del terreno sulla strada, viabilità rallentata proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ Cedimento del terreno sulla strada, viabilità rallentata

Nuovo cedimento sulla provinciale 88, chiusa la strada tra Avellino e ContradaIl cedimento sulla provinciale 88, avvenuto il 12 gennaio, ha provocato la chiusura totale della strada tra Avellino e Contrada.

Faentina chiusa, pesanti ripercussioni sulla viabilità / FOTODa ieri, un tratto della Faentina in località Pian del Mugnone, tra via Salviati e via della Polveriera, è stato chiuso.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Lavoro, due infortuni in poche ore. Un operaio colpito dall’escavatore, l’altro perde il braccio nella macchina; Cortina, folle corsa contro il tempo; Il terreno cede, l'escavatore scivola e colpisce alle gambe un operaio: è grave in ospedale; Perde un braccio mentre lavora in una cava, l'arto amputato da un macchinario: incidente sul lavoro a Ferrara.

Via Carso, la strada riapre già questa sera: senso unico alternato, tutto lo smottamento rimosso dagli operaiL'intervento si è concluso nel pomeriggio. Ieri cedimento di parte del terreno per una grossa perdita di acqua in zona che durava da tempo probabilmente. ciaocomo.it

Svezia, la chiesa viene spostata per salvarla dal cedimento del terreno: il video timelapseLa Kiruna Kyrka, imponente chiesa luterana in legno del 1912 e considerata tra gli edifici più belli della Svezia, ha iniziato martedì 19 agosto il suo lento e spettacolare trasferimento verso una ... rainews.it

AVVISO interruzione fornitura idrica. A seguito della rottura di un tratto di condotta idrica a causa del cedimento del terreno a seguito delle abbondanti piogge, si è verificata la INTERRUZIONE della normale erogazione idrica in una zona della contrada - facebook.com facebook

La società che gestisce il servizio idrico in provincia di Como, scaverà nel terreno per capire le cause del cedimento x.com