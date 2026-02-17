Nucleare e idrogeno Federmanager presenta a Roma il rapporto sul futuro energetico

Federmanager ha presentato a Roma il rapporto sul futuro energetico, a causa del crescente interesse per il nucleare e l’idrogeno. La riunione si svolge mentre il governo riprende a discutere di strategie per ridurre le emissioni e garantire l’approvvigionamento energetico. Durante l’incontro, sono stati mostrati dati recenti su come queste fonti possano incidere sulla produzione di energia nel nostro paese.

Roma ospita il confronto su nucleare e idrogeno nel momento in cui il dibattito energetico nazionale torna al centro dell’agenda politica. Martedì 24 febbraio, alle ore 10, nella Sala Cinema Trevi – Harry’s Bar Trevi Hotel & Restaurant, in via di San Vincenzo 10, sarà presentato il rapporto “L’energia nucleare e l’idrogeno per un futuro a basse emissioni di carbonio”, promosso da Federmanager con il contributo scientifico di Aiee. Un nuovo equilibrio per la politica energetica. L’iniziativa arriva in una fase cruciale per le scelte strategiche del Paese. Sicurezza ed economicità degli approvvigionamenti, insieme alla decarbonizzazione del sistema, vengono indicati come assi portanti di una politica energetica che non può più limitarsi alle formule degli ultimi anni.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Energia, competitività e sostenibilità: a Mestre il confronto sul futuro energetico di Italia e VenetoQuesta mattina a Mestre si è svolto un convegno della Cisl di Venezia dedicato al futuro energetico dell’Italia e del Veneto.

Roma, Massara: «Con Gasperini ottimo rapporto e confronto continuo. Pisilli sta acquisendo una dimensione superiore, sul futuro di Dybala dico questo»Ricky Massara, dirigente della Roma, ha spiegato che il rapporto con Gasperini rimane positivo e che si confrontano spesso sulle questioni di mercato e tattiche.

