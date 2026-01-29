Energia competitività e sostenibilità | a Mestre il confronto sul futuro energetico di Italia e Veneto

Questa mattina a Mestre si è svolto un convegno della Cisl di Venezia dedicato al futuro energetico dell’Italia e del Veneto. I partecipanti hanno discusso di rinnovabili, nucleare e del mix energetico, cercando di capire come affrontare le sfide di sostenibilità e competitività nei prossimi decenni. L’evento ha attirato operai, esperti e rappresentanti delle istituzioni, tutti pronti a confrontarsi sulle scelte da fare per garantire un futuro più verde e sicuro.

Rinnovabili, nucleare, mix energetici e tutela del lavoro: il 30 gennaio il convegno della Cisl di Venezia apre il dibattito su scenari e scelte strategiche per i prossimi decenni VENEZIA 29.1.2026 La sfida energetica torna al centro del dibattito pubblico. In un contesto segnato da tensioni geopolitiche, transizione ecologica e crescente domanda di energia, la Cisl di Venezia promuove un momento di confronto aperto sul futuro energetico dell'Italia e del Veneto. L'appuntamento è per venerdì 30 gennaio 2026, dalle ore 9, al Novotel di Mestre, con il convegno "Energia, Competitività, Sostenibilità: verso una strategia nazionale e regionale senza pregiudizi".

