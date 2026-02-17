Novara si chiude il carnevale | grande successo per Re Biscottino e la sua corte

Il carnevale di Novara si è concluso ieri, dopo aver attirato migliaia di persone e aver portato alle strade carri colorati e maschere vivaci. Quest’anno, l’evento ha visto una partecipazione record, con tante famiglie che hanno riempito il centro storico. Tra i protagonisti, il Re Biscottino e la sua corte hanno conquistato grandi e bambini, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Si è concluso il carnevale novarese, con un grande successo. "Quest'anno ha proposto un'edizione straordinaria davvero - ha commentato il sindaco Alessandro Canelli -.Tantissimi bambini, famiglie e persone hanno partecipato alle tante iniziative e in particolare alla sfilata di domenica che.