Si chiude l'iniziativa "presepe pride" del Giornale. La nostra casella email è stata presa d'assalto dalle fotografie dei vostri presepi, a dimostrazione che la maggioranza degli italiani non sta con chi vorrebbe imbavagliare il Natale. Le foto possono ancora essere inviate al nostro sito www.ilgiornale.it. La foto che vedete è il presepe realizzato in redazione, con tutte le statuette pubblicate da inizio dicembre. Con l'occasione ringraziamo Francesca di Adamo che ha curato le immagini e tutti i lettori che hanno partecipato all'iniziativa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Si chiude l'iniziativa Presepe Pride: un grande successo

Leggi anche: Si chiude con grande successo la settima edizione del Cortona Jazz Festival

Leggi anche: Grande successo per il presepe vivente dell'istituto Radice-Alighieri

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

PRESEPE PRIDE - I presepi dei lettori de : qui tutte le vostre foto; FOTO: I presepi dei nostri lettori.

PRESEPE PRIDE - I presepi dei lettori de il Giornale: qui tutte le vostre foto - Stiamo ricevendo tantissime foto delle vostre statuine e dei vostri presepi anche con messaggi di sostegno, condivisone e apprezzam ... ilgiornale.it