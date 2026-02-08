Carnevale di Foiano il meteo non ferma la festa | grande successo per il secondo weekend
Il Carnevale di Foiano della Chiana si anima anche in questa seconda settimana, nonostante il maltempo che ha rischiato di mettere in crisi la festa. La gente non si è fatta scoraggiare e ha continuato a partecipare alle sfilate e alle atmosfere di festa, dimostrando che questa tradizione resiste anche alle intemperie. Le strade sono rimaste piene di maschere e cori, mentre le associazioni locali hanno trovato modi per mantenere vivo l’entusiasmo. La manifestazione, ormai un classico del calendario, si conferma uno degli eventi più amati e att
Arezzo, 8 febbraio 2026 – Il Carnevale di Foiano della Chiana prosegue il suo cammino, confermandosi sempre più protagonista e nonostante il meteo non favorevole conferma tutta la sua forza attrattiva ed il suo ruolo nel panorama delle grandi manifestazioni popolari italiane. Il secondo weekend, dedicato alle sfilate delle mascherate di gruppo dei quattro cantieri, ha registrato ancora una volta una straordinaria partecipazione di pubblico, con arrivi da tutta la Toscana e non solo. Fin dalle prime ore della mattina, infatti, Foiano ha accolto numerosi autobus turistici, camper e visitatori che hanno scelto di vivere una domenica di festa, colori e creatività, dimostrando come il Carnevale sappia coinvolgere e appassionare anche in condizioni meteorologiche non favorevoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
