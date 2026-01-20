TS – Dobbiamo essere ambiziosi Noi macchina perfetta? Non…

TS evidenzia le sfide attuali delle squadre italiane, con la Lazio in difficoltà in Europa e il Como che rafforza la propria posizione in classifica. La competizione resta aperta e richiede impegno e strategia continua da parte di tutte le formazioni coinvolte. Un panorama che sottolinea come, nel calcio come nella vita, la perfezione sia un obiettivo da perseguire con costanza.

2026-01-20 00:41:00 Arrivano conferme da TS: La Lazio rischia di dover dire addio in anticipo all’Europa, mentre il Como rinsalda il proprio sesto posto, portandosi anzi a sole due lunghezze dal quinto della Juventus. È questo il verdetto della sfida tra biancocelesti e lariani, valida per la 21^ giornata di Serie A e che ha visto gli uomini di Fabregas vincere per 3-0 a Roma. A renderla decisamente speciale per il Como ci hanno pensato Nico Paz con una doppietta – la prima in assoluto in Italia – e Baturina. Una serata che doveva essere speciale per la Lazio, sia per la presenza dell’ex presidente Sergio Cragnotti in tribuna ma anche perché i neoacquisti Taylor e Ratkov giocavano la loro prima partita all’Olimpico, ed entrambi da titolari. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Allegri a sorpresa, su Inter Napoli: «Dobbiamo pensare a noi stessi ed essere realisti»Allegri, commentando la sfida tra Inter e Napoli, ha sottolineato l'importanza di concentrarsi sul proprio percorso e mantenere un atteggiamento realistico.

Colombo a Sky: «Noi in un buon momento ma oggi dobbiamo essere perfetti. Non sarà un derby per me, penso solo a…»Lorenzo Colombo, attaccante del Genoa, commenta il momento della squadra e l'importanza della perfezione nel match contro l'Inter.

