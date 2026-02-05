Vakifbank-Scandicci 3-2 | Gaspari Partita di cuore ma serve spietatezza

In una partita combattuta fino all’ultimo punto, la Savino Del Bene Volley cede 3-2 contro il VakifBank Istanbul. Gaspari commenta dicendo che la squadra ha messo cuore, ma serve più cattiveria in campo. La sfida è stata intensa, con molti scambi emozionanti e un pubblico coinvolto. La trasferta in Turchia lascia comunque segnali positivi, anche se la vittoria resta sfuggita all’ultimo momento.

In una sfida di alto livello, la Savino Del Bene Volley esce sconfitta 3-2 dalla gara contro VakifBank Istanbul, in un incontro che ha tenuto alta l’attenzione e premiato la reattività di entrambe le squadre. L’esito si è definito al tie-break, in una contesa che ha avuto scenari di grande equilibrio e ha inciso sulla classifica della Pool A della CEV Champions League. La sfida ha visto le padrone di casa chiudere la Pool A al secondo posto, nonostante una partenza inizialmente difficile nei primi due set. La squadra ha reagito con pazienza e determinazione, ricercando la rimonta e la gestione degli scambi di gran parte della contesa. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Questa sera si gioca la sesta giornata della Champions League di volley femminile tra VakifBank Istanbul e Savino del Bene Scandicci.

Durante la terza giornata della Champions League di volley femminile, Scandicci ha subito una sconfitta per 3-1 contro il VakifBank Istanbul.

LIVE VakifBank Istanbul-Scandicci 3-2, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: toscane sprecone, sono agli ottaviCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.01: Grazie per averci seguito, per oggi è tutto, appuntamento per i tifosi di Scandicci agli ottavi di finale ... oasport.it

Diretta/ Vakifbank Scandicci (risultato finale 3-2): vittoria e primo posto! (volley 4 febbraio)Ricomincia anche il secondo set della sfida tra Vakifbank e Scandicci. Ognenovic regala subito. Muro di Nwakalor meraviglioso che fa il 3-4. Diagonale da parte di Boskovic Antropova continua gioca ave ... ilsussidiario.net

Il rimpianto di Scandicci, arrivata a 2 punti dall’impresa, é quello di noi tutti In Champions, vincendo al Burhan Felek Salonu di Istanbul, la casa del Vakifbank di Giovanni Guidetti, sarebbe stato inserita in tabellone direttamente ai quarti Ce l’aveva quasi fatta, facebook

#CLVolleyW gr.A: Alba Blaj-Le Cannet 3-1 Vakifbank-Scandicci 3-2 gr.B: Fenerbahce-Budowlani Lodz 3-0 Novara-Benfica 3-0 gr.C: Zeleznicar-Olympiacos 1-3 Milano-Eczacibasi 2-3 #pallavolo #volley #volley x.com