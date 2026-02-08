Operatori ecologici di quartiere | Piccoli rifiuti e sensibilizzazione

Gli operatori ecologici di quartiere a San Giuliano si occupano di raccogliere i rifiuti più piccoli, come mozziconi, scontrini, fazzoletti e bottiglie. Il loro lavoro non si limita alla pulizia, ma include anche la sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza di rispettare l’ambiente. Ogni giorno, percorrono le strade del quartiere, raccogliendo ciò che spesso viene trascurato, per mantenere il quartiere più pulito e consapevole.

di Alessandra Zanardi SAN GIULIANO Il suo compito è quello di raccogliere i piccoli rifiuti - dai mozziconi di sigaretta agli scontrini, dai fazzoletti, alle bottiglie – e, di riflesso, contribuire a fare informazione e sensibilizzazione tra i cittadini. A San Giuliano è attivo l’operatore ecologico di quartiere, che si muove a piedi e, dotato di carrellino, scopa e paletta, supporta il lavoro dei colleghi a bordo dei mezzi, per tenere pulita la città. Questa figura è stata istituita nei mesi scorsi e adesso gli operatori sono diventati due, presenti a rotazione, dal lunedì al sabato, nelle aree più centrali della città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

