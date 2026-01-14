Novara la Sun cerca nuovi autisti | come candidarsi

Sun, azienda responsabile del trasporto pubblico a Novara e zone limitrofe, annuncia l’apertura di una selezione per nuovi autisti. La procedura mira a formare una graduatoria finalizzata all’assunzione di personale qualificato come operatore di trasporto. Per candidarsi, è possibile consultare le istruzioni ufficiali sul sito dell’azienda e seguire le indicazioni per partecipare alla selezione.

