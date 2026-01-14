Novara la Sun cerca nuovi autisti | come candidarsi

Sun, azienda responsabile del trasporto pubblico a Novara e zone limitrofe, annuncia l’apertura di una selezione per nuovi autisti. La procedura mira a formare una graduatoria finalizzata all’assunzione di personale qualificato come operatore di trasporto. Per candidarsi, è possibile consultare le istruzioni ufficiali sul sito dell’azienda e seguire le indicazioni per partecipare alla selezione.

Sun cerca nuovo personale. L'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Novara e nei comuni limitrofi ha infatti comunicato che sarà avviata a breve una selezione privata per la formazione di una graduatoria diretta all'assunzione di personale da inquadrare nel profilo di "operatore di trasporto". É possibile candidarsi per la selezione inviando il proprio curriculum entro le ore 12 di martedì 27 gennaio all'indirizzo e-mail indicato sul sito dell'azienda.

