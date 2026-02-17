Notte di fuoco a Chiaia incendio al teatro Sannazaro di Napoli | in fiamme la cupola

Durante la notte, un incendio ha coinvolto il teatro Sannazaro di Napoli, provocando la distruzione della cupola. La causa sembra essere un corto circuito che si è sviluppato nel soffitto del teatro, mettendo a rischio anche le strutture vicine. Nei momenti più critici, i vigili del fuoco sono intervenuti con diverse squadre per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Paura nella notte a Chiaia, dove un incendio è divampato all’interno di un condominio situato nella zona del Teatro Sannazaro, uno dei punti più frequentati del quartiere. L’allarme è scattato poco prima dell'alba, quando diverse segnalazioni sono giunte ai soccorsi da parte dei residenti, svegliati da fumo, odore acre e momenti di forte tensione. In breve tempo sono state diffuse anche foto e immagini dell’incendio sui social, che hanno destato grande preoccupazione tra i cittadini. Al momento le cause del rogo non sono ancora chiare e non si esclude alcuna ipotesi. Le verifiche sono tuttora in corso e solo nelle prossime ore sarà possibile avere un quadro più preciso sull’accaduto. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

