Notte di fuoco a Chiaia incendio al teatro Sannazaro di Napoli | in fiamme la cupola
Durante la notte, un incendio ha coinvolto il teatro Sannazaro di Napoli, provocando la distruzione della cupola. La causa sembra essere un corto circuito che si è sviluppato nel soffitto del teatro, mettendo a rischio anche le strutture vicine. Nei momenti più critici, i vigili del fuoco sono intervenuti con diverse squadre per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.
Paura nella notte a Chiaia, dove un incendio è divampato all’interno di un condominio situato nella zona del Teatro Sannazaro, uno dei punti più frequentati del quartiere. L’allarme è scattato poco prima dell'alba, quando diverse segnalazioni sono giunte ai soccorsi da parte dei residenti, svegliati da fumo, odore acre e momenti di forte tensione. In breve tempo sono state diffuse anche foto e immagini dell’incendio sui social, che hanno destato grande preoccupazione tra i cittadini. Al momento le cause del rogo non sono ancora chiare e non si esclude alcuna ipotesi. Le verifiche sono tuttora in corso e solo nelle prossime ore sarà possibile avere un quadro più preciso sull’accaduto. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Napoli, spaventoso incendio a Chiaia nella notte: in fiamme la cupola del Teatro Sannazaro
Nella notte, un incendio ha devastato la cupola del Teatro Sannazaro a Chiaia, causando grande paura tra i residenti.
Scoppia un incendio al teatro Sannazaro di Napoli: in fiamme la cupola, vigili del fuoco al lavoro
Un incendio ha coinvolto questa mattina la cupola del teatro Sannazaro di Napoli, provocando danni alla struttura.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Notte di fuoco: fiamme distruggono due automobili, danneggiato un furgone; Notte di fuoco a Torino, bruciata un'automobile. Caccia al piromane; Roma, incendio nella notte: 13 auto distrutte in un autosalone; Incendio nel Milanese, a fuoco un ex pub nella notte.
L'auto ibrida va a fuoco: le fiamme avvolgono anche il camioncino parcheggiato a fianco (FOTO). Intervento dei vigili del fuoco nella nottePIAN CAMUNO (Brescia). Fiamme e una nube di fumo visibile anche a centinaia di metri di distanza. I vigili del fuoco di Pian Camuno, popoloso comune della Valcamonica, sono intervenuti nella notte tra ... ildolomiti.it
Incendio nel Milanese, a fuoco un ex pub nella notteIncendio a Vittuone (Milano) nella notte. In fiamme un ex pub, in via Dell'Industria. La segnalazione che ha portato nell'edificio dismesso i vigili del fuoco è arrivata intorno alle tre della nottata ... milanotoday.it
Parla David Vocat, il comandante dei vigili del fuoco che nella notte di Capodanno intervenne per i primi soccorsi a Crans-Montana facebook
Assemini, auto e camper a fuoco nella notte x.com