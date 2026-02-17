Ma non così La vita in diretta alta tensione tra Alba Parietti e Anna Pettinelli
Alba Parietti e Anna Pettinelli si sono scontrate duramente durante una puntata di
Negli ultimi anni sempre più atleti hanno scelto di affiancare alla carriera sportiva nuove forme di guadagno online, spesso per sostenere le spese, sempre più onerose, legate alle proprie discipline. I primi casi che hanno fatto discutere sono arrivati dalla Gran Bretagna, con i tuffatori Jack Laugher, Noah Williams e Matty Lee, seguiti dal canoista Kurts Adams Rozentals, poi allontanato dalla federazione. Una tendenza che ora si è estesa anche ad alcuni atleti tedeschi impegnati alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, finiti al centro delle polemiche per aver posato per un calendario e per aver aperto profili su piattaforme per adulti dove vendono proprie fotografie.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Lite tra Alba Parietti e Anna Pettinelli, Matano interviene: “Non mi fai parlare, ognuno fa quello che vuole”
Durante la puntata del 16 febbraio di La Vita in Diretta, Alba Parietti e Anna Pettinelli si sono scontrate in diretta, scatenando un acceso alterco.
Alta tensione ad Amici: Pettinelli sotto accusa, Maria interviene, gelo totale in studio
Nella prossima puntata di Amici 25 si preannuncia un episodio di forte tensione, con confronti tra studenti e insegnanti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Così è morta Aurora Livoli a Milano, Valdez Velazco confessa: «L'ho violentata e poi strangolata. Ma non credevo che fosse morta»«Hai una sigaretta?». «No, ma ho la plata (i soldi, ndr). Se vuoi andiamo a comprarle». Un brevissimo scambio tra «sconosciuti». Come ne accadono tanti. Ma la sera del 28 dicembre, in un parchetto all ... milano.corriere.it
Bologna, il racconto della 29enne multata sul bus: «Hanno respinto il mio reclamo, ma è giusto che i controllori si comportino così?»«Mi piacerebbe poter dire che ci sia stato un confronto con il controllore che mi ha multata sul bus ma non è stato così. Io materialmente non ho avuto il tempo di fare il biglietto. Per questo ho ... corrieredibologna.corriere.it
