Non mi alzo in piedi da una settimana | Lindsey Vonn rientra negli USA e svela i prossimi passi

Lindsey Vonn torna negli Stati Uniti dopo essersi infortunata durante le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La campionessa di sci ha dichiarato di non essere salita in piedi da una settimana, a causa di una brutta caduta avvenuta durante la discesa libera. La sua ripresa richiede ancora tempo e i medici le hanno consigliato di prendersela con calma.

Lindsey Vonn ha fatto il proprio ritorno a casa, dieci giorni la rovinosa caduta avvenuta nella discesa libera delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Presentatasi al cancelletto di partenza con il crociato sinistro rotto, la fuoriclasse statunitense è rimasta in gara per una dozzina di secondi ed è poi finita rovinosamente sul manto nevoso, venendo prontamente soccorsa e trasportata a valle in elicottero. Trasferita all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, si è sottoposta a un paio di interventi chirurgici alla gamba sinistra nel pomeriggio di domenica e poi ad altre due operazioni nei giorni successivi, rimanendo ricoverata per una settimana intera e venendo dimessa nella giornata di ieri. 🔗 Leggi su Oasport.it

