La discesa libera femminile di Coppa del Mondo a Crans-Montana si è interrotta bruscamente dopo appena sei atlete. Tre di loro sono finite a terra nelle prime fasi della gara, portando gli organizzatori a sospendere la prova. Lindsey Vonn, una delle favorite, è caduta anche lei, a pochi giorni dall'inizio dei Giochi. La situazione resta sotto controllo mentre si valuta se riprendere o meno la competizione.

La discesa libera femminile di Coppa del Mondo a Crans-Montana è stata sospesa dopo tre cadute nelle prime sei atlete. Dopo Ortlieb e Monsen, è scivolata anche Lindsey Vonn: la campionessa americana è finita nelle reti, facendo temere un grave infortunio al ginocchio sinistro a pochi giorni da Milano-Cortina. Vonn ha raggiunto il traguardo sugli sci, tra gli applausi, prima dello stop definitivo deciso dalla giuria. La 41enne è stata trasportata in ospedale in elicottero per accertamenti.

© Lapresse.it - Discesa libera a Crans Montana, caduta per Lindsey Vonn a una settimana da inizio Giochi

La discesa femminile a Crans Montana si trasmette in diretta, ma è subito dramma.

Dopo la caduta di Lindsey Vonn durante la discesa femminile a Crans Montana, gli organizzatori hanno deciso di cancellare la gara.

American Skier Lindsey Vonn crashes, airlifted in last pre-Olympic event Week Before Winter Olympics

Sci Alpino oggi in TV, dove vedere la Discesa libera femminile di Crans Montana: orari e programmaLa discesa femminile di Crans Montana sarà visibile a partire dalle ore 10 in diretta tv e in chiaro (senza costi aggiuntivi) su Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà a disposizione di tutti ... fanpage.it

Crans-Montana, cancellata la discesa femminile di sci: troppe cadute – FOTOLa giuria di gara ha cancellato la discesa di Coppa del Mondo a Crans-Montana, appuntamento di apertura della tappa nella località svizzera, l'ultimo del ... lapresse.it

